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Общество

Пять безработных воров задержала полиция в Псковской области

Сотрудники полиции установили лиц, подозреваемые в кражах имущества в нескольких районах Псковской области. Фото: Андрей Степанов.

Сотрудники полиции установили лиц, подозреваемые в кражах имущества в нескольких  районах Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в Пскове днем 4 мая из квартиры дома по улице Петрова были похищены ноутбук и три серебряных подстаканника. В этой краже подозревается безработный, ранее судимый 44-летний мужчина. Он признался в краже, возбуждено уголовное дело.

В Великих Луках из квартиры дома по улице Жукова тоже были похищены ноутбук и мобильный телефон, ущерб превысил 18 тысяч рублей. В совершении этой кражи подозревается 43-летний безработный, ранее неоднократно судимый местный житель. Похищенный телефон изъят, возбуждено уголовное дело.

В поселке Плюсса вечером 1 мая из квартиры по улице Ленина пропал планшетный компьютер. Здесь тоже оказался виновным безработный, судимый 39-летний житель Плюссы.

А в поселке Идрица Себежского района из дачного дома по улице Кирова неизвестный, сорвав замок, украл велосипед, инструменты и другие вещи. Об этом происшествии в полицию заявила пенсионерка из Великих Лук. Стражи порядка установили 53-летнего неработающего жителя Себежского района, который подозревается в этом хищении.

В Дедовичах из дачного дома по улице Ю. Иванова через незапертую дверь были похищены велосипед и газовый баллон. В этой краже подозревается безработный, судимый 47-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело.

За последние дни полиция также раскрыла кражи в Невеле, Печорах и Локне. Проводится расследование.

А за кражу выручки из магазина псковичке грозит два года тюрьмы.

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