Американское издание смоделировало сброс термоядерной бомбы на Москву

09:28, 07 мая 2020, ПАИ

Американское издание We Are The Mighty спрогнозировало, какие разрушения могла бы принести сброшенная термоядерная бомба мощностью в десять тысяч мегатонн. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Авторы материала отмечают, что при таком взрыве поражены были бы северо-восточная часть региона и почти вся Ярославская область.

В итоге США отказались от разработки бомбы, которая превзошла бы по мощности советскую «Царь-бомбу» почти в 200 раз, сделав ставку на оружие небольшой мощности, - подчеркивает американский журналист.

«Даже если бы бомба была сброшена в самом сердце Советского Союза, она отравила бы огромные территории Западной Европы и, возможно, США», — цитирует американское издание Федеральное агентство новостей.