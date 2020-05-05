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Политика

Американское издание смоделировало сброс термоядерной бомбы на Москву

Американское издание We Are The Mighty спрогнозировало, какие разрушения могла бы принести сброшенная термоядерная бомба мощностью в десять тысяч мегатонн. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Авторы материала отмечают, что при таком взрыве поражены были бы северо-восточная часть региона и почти вся Ярославская область.
В итоге США отказались от разработки бомбы, которая превзошла бы по мощности советскую «Царь-бомбу» почти в 200 раз, сделав ставку на оружие небольшой мощности, - подчеркивает американский журналист.
«Даже если бы бомба была сброшена в самом сердце Советского Союза, она отравила бы огромные территории Западной Европы и, возможно, США», — цитирует американское издание Федеральное агентство новостей.
 

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