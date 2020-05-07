Перчатки и маски обязательны для посетителей и продавцов магазинов - Нестерук

10:25, 07 мая 2020, ПАИ

Перчатки и маски обязательны для посетителей и продавцов магазинов, подчеркнул руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области - главный санитарный врач региона Александр Нестерук в эфире ПАИ-live 7 мая.

«Я к нововведению относительно перчаточного режима отношуюсь положительно. Зачем он нужен? Вирус достаточно крупный, и считается, что на большие расстояния он не распространяется, поэтому человек, который находится в двух метрах, защищен, но большую роль играет перенос вируса с загрязнённых поверхностей и само их загрязнение заражённым человеком».

Александр Нестерук отметил, что на какое-то время вирус может оставаться на товарах, которые трогал заражённый человек. «А с помощью перчаток вы предохраните других и себя. Перчатки нужны и важны. Можно купить и бытовые перчатки из разных материалов, в том числе дешевые. Главное - не забывать, что перчатки надо периодически менять. Это по сути одноразовая вещь. Медицинские еще выдержат несколько обработок раствором, пока они на руках. А остальные - одноразовая вещь: вы попользовались ими и выбросили», - пояснил санитарный врач.