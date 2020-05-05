«Перчаточный» режим планируют ввести в местах скопления людей в Псковской области
«Перчаточный» режим планируется ввести в местах массового скопления людей в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 5 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Михаил Ведерников предложил руководителю областного Роспотребнадзора Александру Нестеруку подумать о введении «перчаточного» режима в общественных местах и общественном транспорте наряду с «масочным».
В настоящее время коронавирус в Псковской области подтверждён у 252 человек, выздоровели 32 пациента.