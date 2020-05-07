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Общество

Около 50 человек привезли коронавирусную инфекцию в Псковскую область из других регионов

В Псковской области также много привозных случаев – около 50 человек привезли инфекцию из крупных городов. Фото: Дарья Хваткова.

«Как конкретно люди заразились коронавирусом, проследить сложно», - сказал руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук в эфире ПАИ-live 7 мая.

«Многие заболевают из-за контакта, а как именно: через воздух или через касание дверных ручек, пользование общей посудой? И сами пострадавшие, наверное, не вспомнят, потому что проследить очень сложно», - заметил Александр Нестерук.

Он подчеркнул, что в Псковской области также много привозных случаев – около 50 человек привезли инфекцию из крупных городов, значительная часть - из лечебных учреждений.

Псков всегда пользовался популярностью как место отдыха для жителей больших городов. И сейчас, когда начался дачный сезон, многие едут сюда отдыхать.

Перчатки и маски обязательны для посетителей и продавцов магазинов, подчеркнул руководитель Управления Роспотребнадзора.

 

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