Дмитрий Поликанов: Люди в самоизоляции делятся на две категории

12:23, 07 мая 2020, ПАИ

Люди в самоизоляции делятся на две категории, рассказал о своих наблюдениях в эфире ПАИ-live 7 мая заместитель руководителя федерального исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов.

«Одни находят плюсы в самоизоляции. Они стали больше спать, стали заниматься спортом, нашли время для общения с близкими. Вторая категория - это те, кто потихонечку сходит с ума в четырёх стенах. Эта категория не менее многочисленная, чем первая. Такие люди ждут 12 мая, когда постепенно начнут снимать ограничения. Они ждут начала привычного образа жизни», - отметил Поликанов.

По его словам, на фоне пандемии коронавируса люди стали переосмысливать многие вещи. «Они начинают ценить то, на что раньше не обращали внимания. Мне кажется, всё человечество начинает переходить на другие рельсы, и триггером для этого стал коронавирус. Понятно, что будут меняться и ведущие отрасли экономики, эта ситуация станет толчком для развития медицины, генетики», - уверен Поликанов.