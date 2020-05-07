Дмитрий Поликанов рассказал о «магистральном направлении» работы ОНФ

12:22, 07 мая 2020, ПАИ

Заместитель руководителя федерального исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов в эфире проекта «Дистанционка» ПАИ-live 7 мая рассказал о «магистральном направлении» в работе Общероссийского народного фронта.

По его словам, сейчас большое количество «волонтёров-медиков» ОНФ работают в больницах. «Мы помогаем в регионах врачам горячим питанием, подключили гостиничный бизнес — многие бесплатно сдают свои номера, чтобы врачи после смен отдыхали не дома в целях безопасности. Это одно из магистральных направлений для нас», - рассказал он.

Гость эфира считает, что сегодня общая задача для всех — это помощь людям. Дмитрий Поликанов заявил, что во многих регионах сегодня функционируют волонтёрские штабы ОНФ, и «это хорошо».

«На сайте «Мы вместе» нет галочки, к какой партии они принадлежат. Нет никаких разделений — мы вместе делаем общее дело», - заключил спикер.