0
14:18
Псковичи могут узнать актуальное расписание автобусов при помощи бота
13:01
Нефтяной апокалипсис: как коронавирус повлиял на добычу и стоимость нефти
12:47
ПАИ покажет прямую трансляцию видеоселектора Михаила Ведерникова с медиками региона
12:39
Можно ли сейчас купить квартиру в Пскове так, чтобы потом не было «мучительно больно»
12:33
Подписан контракт на установку освещения на пешеходных переходах в Псковском, Печорском и Палкинском районах
12:23
Дмитрий Поликанов: Люди в самоизоляции делятся на две категории
12:22
Дмитрий Поликанов рассказал о «магистральном направлении» работы ОНФ
Еще новости
Общество

Дмитрий Поликанов рассказал о «магистральном направлении» работы ОНФ

 

Заместитель руководителя федерального исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов в эфире проекта «Дистанционка» ПАИ-live 7 мая рассказал о «магистральном направлении» в работе Общероссийского народного фронта.

По его словам, сейчас большое количество «волонтёров-медиков» ОНФ работают в больницах. «Мы помогаем в регионах врачам горячим питанием, подключили гостиничный бизнес — многие бесплатно сдают свои номера, чтобы врачи после смен отдыхали не дома в целях безопасности. Это одно из магистральных направлений для нас», - рассказал он.

Гость эфира считает, что сегодня общая задача для всех — это помощь людям. Дмитрий Поликанов заявил, что во многих регионах сегодня функционируют волонтёрские штабы ОНФ, и «это хорошо».

«На сайте «Мы вместе» нет галочки, к какой партии они принадлежат. Нет никаких разделений — мы вместе делаем общее дело», - заключил спикер.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Псковичи могут узнать актуальное расписание автобусов при помощи бота
07 мая 2020
Псковичи могут узнать актуальное расписание автобусов при помощи бота
ПАИ покажет прямую трансляцию видеоселектора Михаила Ведерникова с медиками региона
07 мая 2020
ПАИ покажет прямую трансляцию видеоселектора Михаила Ведерникова с медиками региона
Можно ли сейчас купить квартиру в Пскове так, чтобы потом не было «мучительно больно»
07 мая 2020
Можно ли сейчас купить квартиру в Пскове так, чтобы потом не было «мучительно больно»
Подписан контракт на установку освещения на пешеходных переходах в Псковском, Печорском и Палкинском районах
07 мая 2020
Подписан контракт на установку освещения на пешеходных переходах в Псковском, Печорском и Палкинском районах
Дмитрий Поликанов: Люди в самоизоляции делятся на две категории
07 мая 2020
Дмитрий Поликанов: Люди в самоизоляции делятся на две категории
Дмитрий Поликанов рассказал о «магистральном направлении» работы ОНФ
07 мая 2020
Дмитрий Поликанов рассказал о «магистральном направлении» работы ОНФ
Порховские единороссы присоединились к акции «Палисадник Победы»
07 мая 2020
Порховские единороссы присоединились к акции «Палисадник Победы»
Псковичка узнала о подвигах своего прадедушки из рассекреченных архивов
07 мая 2020
Псковичка узнала о подвигах своего прадедушки из рассекреченных архивов

Идет загрузка...