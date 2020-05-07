Семейная пара из Пскова зарабатывала на жизнь продажей наркотиков

16:05, 07 мая 2020, ПАИ

Семейная пара из Пскова зарабатывала на жизнь продажей наркотиков. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, молодые люди продавали наркотики через интернет с помощью закладок.

Во время обыска в карманах у супругов обнаружились четыре грамма наркотических веществ синтетического происхождения. Дома - ещё 150 граммов растительных и синтетических наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 30, п. «г» ч. 4 статьи 228.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.