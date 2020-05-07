В Псковской области у поступившего в больницу пациента с инфарктом выявили коронавирус

16:32, 07 мая 2020, ПАИ

Коронавирус выявили у мужчины, который попал в Псковскую областную больницу с инфарктом миокарда. Об этом сообщила на селекторном совещании под руководством Михаила Ведерникова главный внештатный инфекционист Псковской области Ирина Сивачёва.

Врач рассказала о случае заноса коронавирусной инфекции в областную больницу. 30 апреля поступил пациент с инфарктом миокарда. 1 мая у него поднялась температура. Мазок показал, что мужчина заражён коронавирусом.

В беседе с медиками пациент не рассказал, что контактировал с приезжими. Позже выяснилось, что мужчина работает в церкви, куда приезжали прихожане из Петербурга. «Когда мы узнали об этом, он подтвердил», - сказала Ирина Сивачёва.

После выявления коронавируса у пациента пришлось обследовать медиков, которые оказывали экстренную помощь мужчине и дежурили в эти дни – всего 46 человек.

В связи с этим Ирина Сивачёва предложила предусмотреть в областной больнице специальные отделения, где можно было бы изолировать пациентов с подозрением на коронавирус, чтобы минимизировать опасность возникновения очага коронавируса в медучреждении.