Форсировать развитие внутреннего туризма поручил Владимир Путин

16:40, 07 мая 2020, ПАИ

Форсировать развитие внутреннего туризма поручил президент России Владимир Путин. Как пишет ТАСС, об этом глава государства сообщил на совещании по вопросам развития транспорта 7 мая.

«Сейчас и Россия, и иностранные государства готовятся или начинают постепенный выход из режимов внутренних ограничений, однако пока, совершенно очевидно, нельзя и даже трудно сказать, как будут проходить эти процессы, в том числе - когда, какие зарубежные направления будут доступны для поездок наших граждан», - отметил он. Он пояснил, что это зависит не только от РФ, но «и от того, как будут складываться дела и какие решения будут приниматься в других государствах».

«Это значит, что нам нужно форсировать развитие внутреннего туризма, наши возможности на этом направлении при участии транспортных компаний», - подчеркнул Владимир Путин. Он уточнил, что участие в этом процессе должны также принимать туристические агентства и гостиничный бизнес.

«Нужно при помощи всех этих направлений формировать привлекательные маршруты, открывать новые направления в стране, куда можно будет удобно добраться и интересно провести время», - добавил президент.