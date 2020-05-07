Стартовал всероссийский конкурс для журналистов «Семья и будущее России»

16:41, 07 мая 2020, ПАИ

Стартовал всероссийский конкурс материалов и социальных проектов на семейную тематику «Семья и будущее России»-2020. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

К участию в конкурсе принимаются заявки-анкеты творческих коллективов зарегистрированных федеральных, региональных, муниципальных и иных СМИ или отдельных журналистов, а также заявки-анкеты представителей вузов.

Для номинаций «Печатные СМИ», «Интернет-СМИ» , «Радио», «ТВ» работы (не менее 10 в одной заявке) должны быть размещены в СМИ в период с 15 июня 2019 года до 15 июня 2020 года.

Для номинаций «Социальные проекты», «Научные работы» научные материалы и проекты (1 и более) должны быть созданы, реализованы в период с 1 января 2018 года до 15 июня 2020 года.

Работы на конкурс принимаются до 15 июня.

Впервые введена номинация «Социальные проекты СМИ» — расскажите о своём проекте, который помог решить социальную проблему или системно помог нуждающемуся человеку (семье)!

150 финалистов будут приглашены на трёхдневную практическую конференцию в Москву. 70 финалистов станут лауреатами основных и специальных призов.

Общий призовой фонд — 1 943 000 руб.

За первое место в каждой номинации — 55 000 рублей

За второе место в каждой номинации — 40 000 рублей

За третье место в каждой номинации — 25 000 рублей

Спецприз председателя жюри конкурса — 10 000 рублей

Подробнее об участии в конкурсе можно прочитать на сайте Фонда Андрея Первозванного