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Общество

199 млн масок закупила Россия в Китае

Фото: Дарья Хваткова.

199 миллионов медицинских масок закупила Россия в Китае во время пандемии. Как сообщил посол РФ в КНР Андрей Денисов, на май запланировано еще как минимум 11 авиарейсов, которые привезут медицинские товары из Китая в нашу страну. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы начали с нашими китайскими партнёрами обсуждать вопросы приобретения крупных партий медицинских изделий в Китае 23 марта. Состоялась первая видеоконференция между руководителями министерства коммерции и с нашей стороны - Министерства промышленности и торговли. Так вот, приведу одну цифру. В период с 23 марта, когда это всё началось, и до 28 апреля, то есть фактически за месяц, одних только масок мы закупили в Китае 199 миллионов», - отметил посол.

Закупки продолжаются до сих пор, из КНР в Россию поступают не только маски, но и другие товары, относящиеся к медицине.

Андрей Денисов подчеркнул, что поставки из Китая идут по разным линиям и далеко не все на коммерческих началах. «То, о чём я говорю, - это закупки под эгидой Министерства промышленности и торговли, скажем так, в централизованной форме. В основном, и поскольку я могу судить, они направляются в Москву и затем распространяются по всей стране с учётом первоочередных нужд», - сообщил посол.

Андрей Денисов также напомнил, что в разгар эпидемии коронавируса в Китае Россия оказала существенную гуманитарную помощь, направив её в эпицентр болезни – в Ухань.

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