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Общество

Россия может избежать взрывного пика распространения коронавируса

Россия может избежать взрывного пика распространения коронавируса, заявил врач-инфекционист Валерий Безносенко. Об этом пишет РИА Новости.

Он указал на то, что за последние пять дней прирост заболевания в основном связан с количеством тестируемых. По его мнению, это подтверждается тем, что число госпитализированных не увеличивается, а пациентов на стационарном лечении в больницах становится меньше по сравнению с показателями двухнедельной давности. «Вполне возможен сценарий без взрывного пика», - сказал он.

Он также отметил, что количество выявленных больных растёт в основном за счёт бессимптомных и лёгких форм. По словам ведущего научного сотрудника Института клинической экспериментальной медицины, профессора вирусологии Александра Чепурнова, ключевым является момент, когда число выздоровевших начнёт превышать число заболевших. Он выразил надежду на то, что такая ситуация будет уже в конце мая — начале июня.

По последним данным, в России зарегистрировали около 177 тысяч случаев заболевания COVID-19, более 1600 человек скончались, порядка 23 тысяч излечились.

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