Основное празднование Дня Победы в Псковской области состоится после эпидемии

10:19, 08 мая 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в заседании координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции под руководством полномочного представителя президента РФ в СЗФО Александра Гуцана. Участники обсудили меры поддержки медиков, находящихся на передовой в борьбе с COVID-19, а также подготовку к проведению Дня Победы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

По словам Александра Гуцана, развитие ситуации с коронавирусом влечёт за собой ежедневное повышение нагрузки на врачей и медицинский персонал. Органам власти необходимо предпринять исчерпывающие меры, чтобы поддержать медицинских работников. «Во всех регионах выплаты стимулирующего характера медицинским работникам, участвующим в оказании помощи гражданам, инфицированным COVID-19, должны производиться без задержек и в полном объёме», — сказал Александр Гуцан и поручил главам регионов держать этот вопрос на особом контроле.

Михаил Ведерников сообщил, что в Псковской области всем медикам, оказывающим помощь больным новой коронавирусной инфекцией, начисляется заработная плата в двойном размере за фактически отработанное время. Ежемесячно выплачиваются и стимулирующие выплаты — до 50 тысяч рублей для врачей и от 20 тысяч рублей младшему медицинскому персоналу.

«Кроме того, определены единовременные премии медицинским работникам за своевременное выявление случаев заболевания COVID-19», — отметил глава региона и добавил, что на дополнительное стимулирование медиков за прошедшие два месяца из регионального бюджета направлено более 55 млн рублей. Ещё 15 млн рублей выделены из федерального бюджета.

Псковская область также продолжает подготовку к празднованию Дня Победы. Михаил Ведерников акцентировал внимание, что в регионе запланировано более 500 мероприятий в муниципалитетах. Жители области примут участие в 30 федеральных и региональных проектах, которые будут реализованы онлайн.

«Нецифровые» мероприятия в Псковской области пройдут при соблюдении всех мер безопасности. Поздравление ветеранов и передача подарков будет происходить только бесконтактным способом. Ветераны и приравненные к ним категории граждан получат порядка 10 тыс продуктовых наборов, на закупку которых из регионального бюджета выделено 13 млн рублей. «Уже начала поступать обратная связь. Искренне рад, что удалось сделать такой приятный подарок нашему дорогому поколению победителей», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Руководителям муниципалитетов поручено организовать возложение цветов к монументам и воинским захоронениям с участием минимального количества человек при соблюдении социальной дистанции.

Губернатор обратил внимание, что все города и посёлки будут украшены к празднику с использованием символики 75-летия Победы. В крупных населённых пунктах руководители муниципалитетов совместно с военнослужащими организуют автомобильные группы, при помощи которых на улицах прозвучат песни военных лет. В Пскове одна из таких групп с музыкальным коллективом «Голубые молнии» совершит объезд по местам проживания ветеранов. Композиции у них под окнами прозвучат вживую.

При этом подготовка основных мероприятий, связанных с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, предстоит после нормализации эпидемической обстановки, добавил глава региона.