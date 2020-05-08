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Общество

Александр Котов: Запретить приезжать дачникам в Псковскую область невозможно

Невозможно закрыть границы области и  запретить приезжать дачникам, отметил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в прямом эфире ПАИ-live 8 мая.

«Жизнь остановить невозможно. Кто такие дачники? Это преимущественно те люди, которые имеют здесь родственников, то есть у них здесь свои корни. Наверное, такая мера, как закрытие границ субъекта, могла бы быть, когда ситуация была бы неконтролируемой», - сказал Александр Котов.

Гость эфира заметил, что не все дачники выполняют ограничения и не остаются по 14 дней в области. «Это не может пройти без последствий, но не думаем, что будет значительный рост заболевших», - сказал председатель.

По словам Александра Котова, негативное отношение в деревнях к дачникам бывает редко, чаще это единичные случаи. «В основном все с пониманием относятся к ситуации, в которой мы оказались», - отметил он.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Псковской области Александр Нестерук сообщил, что около 50 человек привезли коронавирусную инфекцию в Псковскую область из других регионов.

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