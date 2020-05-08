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Общество

Спасителями назвал врачей спикер Псковского областного Собрания депутатов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в прямом эфире ПАИ-live 8 мая поблагодарил врачей за работу.

«Хочу сказать слова благодарности нашим врачам, которые работают в тяжелейших условиях, среди которых и наши депутаты. Спасибо вам большое, уважаемые доктора», -  сказал он.

Александр Котов пожелал, чтобы этот период прошёл безболезненно для всех. По его словам, врачей надо рассматривать как спасителей.

Однако председатель не исключил, что пандемия коронавируса не самое страшное, что ожидает всех впереди в плане заболеваний.

«Нужно думать о том, чтобы профессия медиков была престижной и высокооплачиваемой», - сказал Александр Которов и отметил, что не исключает, что в будущем на здравоохранение будет выделяться больше средств.

Также псковский парламентарий пообещал делать для бизнеса все возможное.

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