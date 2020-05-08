В Пскове приступили к укладке асфальтобетонного покрытия на улице Яна Фабрициуса

15:26, 08 мая 2020, ПАИ

К укладке асфальтобетонного покрытия приступили на улице Яна Фабрициуса в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

ООО «ЭкспрессСтрой» приступило к укладке асфальтобетонного покрытия на улице Яна Фабрициуса. Работы проводятся в рамках реконструкции перекрестка улиц Яна Фабрициуса и Гражданской по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На данный момент ведется устройство нижнего слоя покрытия на участке протяженностью 240 метров. Генеральный директор подрядной организации Владимир Воробьев отметил, что работы будут завершены к 9 мая. Укладка второго слоя асфальтобетона запланирована на 15 мая. В дальнейшем рабочие приступят к монтажу бортового камня и обустройству тротуаров.

На остальных участках объекта продолжаются подготовительные работы, укладка дренажа, отсыпка песка. Небольшое отставание от графика наблюдается в связи с перекладкой инженерных сетей.

Реконструкция перекрестка включает ремонт улицы Яна Фабрициуса от площади Победы до улицы Металлистов и улицы Гражданской от улицы Спортивной до улицы Советской. В ходе работ планируется расширение проезжей части Яна Фабрициуса на один метр с каждой стороны и доведение ее до полноценных четырёх полос движения (14,5 метра), полная замена основания дорожного полотна и асфальтового покрытия, инженерных сетей, установка обновленного освещения. Срок окончания работ по контракту – 28 ноября 2020 года.