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В Пскове на пешеходном переходе сбили женщину с девятилетним ребёнком

8 мая около 15:00 в Пскове на улице Советской у дома №83 28-летняя женщина на автомобиле Lada Kalina сбила бабушку с 9-летней внучкой, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом передает корреспондент Псковского агентства информации.

  • В Пскове на пешеходном переходе сбили двух человек
    Фото: ПАИ
  • В Пскове на пешеходном переходе сбили двух человек
    Фото: ПАИ
  • В Пскове на пешеходном переходе сбили двух человек
    Фото: ПАИ
  • В Пскове на пешеходном переходе сбили двух человек
    Фото: ПАИ
  • В Пскове на пешеходном переходе сбили двух человек
    Фото: ПАИ
  • В Пскове на пешеходном переходе сбили двух человек
    Фото: ПАИ

В пресс-службе УМВД России по Псковской области уточнили, что в результате ДТП девочка получила ушибы, ее осмотрела прибывшая бригада скорой помощи. В момент ДТП водитель был трезв, подчеркнули в ведомстве. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются. 

УМВД напоминает населению Псковской области о том, что на период действия ограничительных мероприятий дети могут находиться на улице только в исключительных случаях в средствах индивидуальной защиты и в сопровождении законных представителей. Согласно законодательству РФ, представителями детей являются только родители, но не бабушки и дедушки.

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