В Печорском районе с сетями и запрещённым уловом пойманы браконьеры

17:12, 08 мая 2020, ПАИ

В Печорском районе с сетями и запрещённым уловом пойманы браконьеры, сообщили Псковскому агентству информации в Пограничном управлении ФСБ России по Псковской области.

Браконьеров задержали у деревни Кулиско. Здесь в акватории озера они занимались незаконной рыбной ловлей во время нереста рыб. Для «рыбалки» преступники использовали ставные сети.

С помощью сетей злоумышленникам удалось поймать 300 экземпляров рыб, среди которых лещ и судак, таким образом, они нарушили правила рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна. Помимо улова изъяты ставные сети и плавсредства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Пограничное управление напоминает любителям рыбалки и рыбодобывающим организациям о необходимости строгого соблюдения требований приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 6 ноября 2014 года № 427 «Правила рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна».