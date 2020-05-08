Фотографии возведения монумента Александру Матросову в Локнянском районе опубликовал госархив

17:22, 08 мая 2020, ПАИ

Государственный архив Псковской области в своём Instagram опубликовал фотографии возведения монумента Александру Матросову в Локнянском районе.

«В эти дни на всей территории Псковской области идёт благоустройство мест захоронения воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, – рассказали в госархиве. – История появления монументов отражена в том числе в архивных документах. Например, мемориального комплекса на месте гибели Героя Советского Союза Александра Матросова в деревне Чернушки Локнянского района».



Фото: Государственный архив Псковской области



Фото: Государственный архив Псковской области



Фото: Государственный архив Псковской области



Фото: Государственный архив Псковской области



Фото: Государственный архив Псковской области



Фото: Государственный архив Псковской области











Монумент воздвигли в 1979 году. К работе были привлечены студенты Великолукского сельскохозяйственного института и Белорусского государственного университета имени В. И. Ленина.