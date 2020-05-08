Дистанционное обучение в вузах продлили в России

21:25, 08 мая 2020, ПАИ

В российских вузах после 12 мая будет продолжено дистанционное обучение в связи с пандемией коронавируса. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Согласно документу, руководители научных и образовательных организаций, находящихся в ведении Минобрнауки, должны продлить дистанционное обучение в вузах и после 12 мая. Студенты будут учиться удалённо до момента отмены постановления.

16 марта Минобрнауки рекомендовало российским вузам перейти на дистанционное обучение из-за распространения коронавирусной инфекции. Позже дистанционный режим обучения продлили до 11 мая.