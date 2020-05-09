70-томное дело: 13 псковичей осудят за мошенничество при получении материнского капитала

12:12, 09 мая 2020, ПАИ

13 жителей Псковской области предстанут перед судом за кражу бюджетных денежных средств при обналичивании материнского семейного капитала. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД России, объём уголовного дела составил 70 томов.

Следователи установили, что восемь женщин – держателей сертификатов на семейный капитал обратились к нескольким риелторам из городских агентств недвижимости и к руководителю организации, занимающейся выдачей займов, и разработали совместную незаконную схему. «Её цель – путём обмана работников Пенсионного фонда похитить бюджетные денежные средства», – пояснили в ведомстве.

13 фигурантов уголовного дела предоставляли в городской и районный Пенсионный фонд заранее подготовленные документы с ложными сведениями о намерении женщин произвести строительство жилого дома. «При этом желания улучшать свои жилищные условия псковички не имели, а действовали с целью получения выгоды», – уточнили в пресс-службе.

За два года четыре риелтора и один генеральный директор кредитной фирмы помогли многодетным родителям незаконно получить средства материнского капитала на общую сумму более 3,5 млн рублей. Для возмещения причинённого ущерба на личное имущество привлекаемых к уголовной ответственности лиц наложен арест почти на 5 миллионов рублей.

Всех обвиняемых привлекут к уголовной ответственности по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), а действия руководителя финансовой организации следователями дополнительно квалифицированы по части 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).