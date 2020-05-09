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70-томное дело: 13 псковичей осудят за мошенничество при получении материнского капитала

Фото Дарьи Хватковой

13 жителей Псковской области предстанут перед судом за кражу бюджетных денежных средств при обналичивании материнского семейного капитала. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД России, объём уголовного дела составил 70 томов.

Следователи установили, что восемь женщин – держателей сертификатов на семейный капитал обратились к нескольким риелторам из городских агентств недвижимости и к руководителю организации, занимающейся выдачей займов, и разработали совместную незаконную схему. «Её цель – путём обмана работников Пенсионного фонда похитить бюджетные денежные средства», – пояснили в ведомстве.

13 фигурантов уголовного дела предоставляли в городской и районный Пенсионный фонд заранее подготовленные документы с ложными сведениями о намерении женщин произвести строительство жилого дома. «При этом желания улучшать свои жилищные условия псковички не имели, а действовали с целью получения выгоды», – уточнили в пресс-службе.

За два года четыре риелтора и один генеральный директор кредитной фирмы помогли многодетным родителям незаконно получить средства материнского капитала на общую сумму более 3,5 млн рублей. Для возмещения причинённого ущерба на личное имущество привлекаемых к уголовной ответственности лиц наложен арест почти на 5 миллионов рублей.

Всех обвиняемых привлекут к уголовной ответственности по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), а действия руководителя финансовой организации следователями дополнительно квалифицированы по части 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

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