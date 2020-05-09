«На улице много людей»: индекс самоизоляции упал в Пскове 9 мая

16:38, 09 мая 2020, ПАИ

Индекс самоизоляции в Пскове 9 мая в 16:00 упал до 2,9 балла, следует из сервиса «Яндекс. Карты». Значения от 2,5 до 2,9 балла указывают на большое количество людей на улицах города.

С 9:00 до 13:00 индекс упал с 3,8 до 2,8 балла. На 16:00 индекс самоизоляции в Пскове соответствует показателю Санкт-Петербурга, при этом в Москве он выше – 3,5.

С 6 по 8 мая среднее значение индекса самоизоляции в Пскове составило 1,9 («на улице очень много людей»).

По состоянию на 9 мая в Псковской области общее количество заражённых коронавирусом возросло до 293 человек. В России заболели 198 676 человек.