В Европе научились варить пиво 6000 лет назад

19:45, 09 мая 2020, ПАИ

Жители древней Европы научились варить пиво в эпоху неолита – около 6000 лет назад, пишет портал «Популярная механика».

Следы древнего солода археологи из Австрийской академии наук нашли на двух неолитических стоянках у Боденского озера в Германии и на раскопках у Цюрихского озера в Швейцарии.

Специалисты подвергали карбонизации пророщенные семена ячменя, а потом сравнивали свои образцы с образцами из Египта и Израиля, выявив схожее истончение стенок алейроновых клеток.