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Общество

В Европе научились варить пиво 6000 лет назад

Жители древней Европы научились варить пиво в эпоху неолита – около 6000 лет назад, пишет портал «Популярная механика».

Следы древнего солода археологи из Австрийской академии наук нашли на двух неолитических стоянках у Боденского озера в Германии и на раскопках у Цюрихского озера в Швейцарии.

Специалисты подвергали карбонизации пророщенные семена ячменя, а потом сравнивали свои образцы с образцами из Египта и Израиля, выявив схожее истончение стенок алейроновых клеток.

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