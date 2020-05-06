Владимир Путин поручил поддержать соцработников во время пандемии коронавируса

16:45, 06 мая 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин поручил проработать меры поддержки для работников социальных учреждений, которые трудятся в тяжелых условиях в ситуации распространения коронавируса. Глава государства обратился к министру труда на совещании с членами правительства 6 мая.

Владимир Путин попросил также руководителей регионов обратить внимание на поддержку соцработников.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников уже поднимал этот вопрос на заседаниях в администрации.

Что касается отмены ограничений в России, Владимир Путин призвал глав субъектов страны осторожно и ответственно принимать решения.