Владимир Путин поручил поддержать соцработников во время пандемии коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил проработать меры поддержки для работников социальных учреждений, которые трудятся в тяжелых условиях в ситуации распространения коронавируса. Глава государства обратился к министру труда на совещании с членами правительства 6 мая.
Владимир Путин попросил также руководителей регионов обратить внимание на поддержку соцработников.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников уже поднимал этот вопрос на заседаниях в администрации.
Что касается отмены ограничений в России, Владимир Путин призвал глав субъектов страны осторожно и ответственно принимать решения.