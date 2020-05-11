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Общество

Елена Бибикова по телефону поздравила ветеранов Псковской области

Елена Бибикова.

В День Победы член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова лично обзвонила ветеранов Псковской области и поздравила их с 75-летием Победы. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова приняла участие в акции «Звонок ветерану», организованной региональным отделением партии «Единая Россия». Об этом Псковскому агентству информации рассказала сама Елена Бибикова.

Сенатор по телефону поздравила с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне ветеранов, проживающих в Красногородском, Пыталовском, Пушкиногорском районах, в Великих Луках.

Сенатор тепло и искренне поблагодарила участников войны за стойкость, мужество, проявленные ими в жестокие годы войны, за силу духа, которую не сломили тяжёлые дни испытаний. Как рассказала Елена Бибикова, от всех ветеранов, с которыми она пообщалась, звучали слова благодарности прежде всего губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову – за внимание, поддержку, подарки и поздравления, а также муниципальным властям.

Сенатор пожелала ветеранам крепкого здоровья, долголетия и благополучия. От некоторых из них звучали просьбы, на которые обязательно отреагируют. Елена Бибикова отметила, что после снятия ограничений, вызванных распространением COVID-19, непременно встретится с ветеранами уже лично.

«Новые вызовы нашего времени поставили нас в новые, непредвиденные обстоятельства. Но, вдохновляемые героическим примером наших отцов, дедов и прадедов, мы преодолеем любые испытания. Станем сильнее, крепче, сплочённее», – сказала Елена Бибикова, поздравляя жителей региона с Днём Победы.

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