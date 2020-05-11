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Общество

Псковичи могут рассказать о своём ветеране в проекте «Внуки истории»

В Псковской области открыта регистрация участников проекта «Внуки истории». Об этом Псковскому агентству информации рассказали в Центре социального проектирования и добровольчества «Команда 2018».

Патриотический проект «Внуки истории» – это серия минутных роликов, где молодые люди делятся историями о своих родственниках, своих героях, которые были участниками Великой Отечественной войны. Цель проекта – сохранить память уходящего поколения такой, какая она есть, передать дух эпохи и героическую стойкость предков.

«Великая Отечественная война неразрывно связана с историей многих семей нашей страны. На военных песнях, кинофильмах, рассказах и истории воспитано в том числе и нынешнее поколение. Среди нас есть те, кому повезло услышать фронтовые рассказы от прямых свидетелей – своих прабабушек и прадедушек, вести их за руку к Вечному огню, радоваться мирной жизни. Кто-то впервые узнал о своих родственниках благодаря проекту «Бессмертный полк» или найдя старые вещи на чердаке семейного дома», – отмечает автор проекта Глория Тесля.

Стать участником проекта может житель Псковской области в возрасте от 14 до 35 лет. Для этого необходимо пройти предварительную онлайн-регистрацию по ссылке.

Профессиональная съёмочная команда поможет участникам собрать архивную информацию о родственнике и подготовить материалы для съёмки очерка. Первые выпуски в рамках проекта уже можно посмотреть в группе проекта в соцсети «ВКонтакте».

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне команда проекта намерена записать очерки 75 представителей молодёжи Пскова.

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