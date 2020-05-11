Все российские семьи с детьми от 3 до 15 лет получат по 10 тысяч рублей

16:43, 11 мая 2020, ПАИ

Ещё больше российских семей получат государственную поддержку во время пандемии коронавируса. Новые меры поддержки озвучил президент России на совещании 11 мая по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.

Владимир Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по уходу за ребёнком в два раза – до 6 751 рубля.

Выплаты по пять тысяч рублей теперь будут получать все семьи, воспитывающие детей до 3 лет. Ранее на дополнительную выплату могли рассчитывать только семьи, получившие материнский капитал.

Кроме того, с 1 июня все российские семьи с детьми в возрасте от 3 до 15 лет включительно получат разовую выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Дистанционное заявление на такую помощь можно подать уже завтра, 12 мая, через портал госуслуг или ПФР.

«Условие предоставления помощи одно: её должны получить все, кто в ней нуждается», – сказал глава государства. Исходя из новых мер поддержки, помощь получат 27 миллионов российских детей.