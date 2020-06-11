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Общество

Почему рекомендации по лечению коронавируса меняются в седьмой раз, объяснили в Минздраве

Новая информация о профилактике, диагностике и тактике ведения пациентов с коронавирусом обновляется раз в две недели, объяснили в Минздраве. Комитет по здравоохранению Псковской области опубликовал ответы экспертов Минздрава на распространённые вопросы о коронавирусной инфекции.

«Новая информация о профилактике, диагностике и тактике ведения пациентов с коронавирусом обновляется раз в две недели. Первая версия появилась ещё 30 января. Она была в три раза меньше, потому что тогда у врачей во всём мире было мало опыта в лечении таких пациентов. В частности, практически не было данных о том, как болезнь протекает у детей, у беременных и младенцев», – отметили в министерстве.

Каждая версия временных рекомендаций содержит актуальную на момент публикации информацию. В разработке документа участвует более ста специалистов: главные внештатные специалисты Минздрава России, реаниматологи, пульмонологи, фтизиатры, трансфузиологи, кардиологи, хирурги, педиатры и многие другие профильные врачи, в том числе и непосредственно работающие с пациентами в «красной зоне».

Временные методические рекомендации помогают медикам принимать правильные решения о госпитализации, компьютерной томографии и лечении пациентов с COVID-19.

В новой рекомендации симптомами коронавируса названы температура 37,5 градуса и выше и один из следующих признаков: кашель – сухой или со скудной мокротой; одышка, ощущение заложенности в грудной клетке; насыщение крови кислородом по данным пульсоксиметрии (SpO2) ≤ 95%; боль в горле; конъюнктивит; слабость, головная боль; диарея. В исследованиях также отмечается, что могут встречаться заложенность носа, потеря вкуса и обоняния, мышечные боли, рвота и кожная сыпь.

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