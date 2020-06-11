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Общество

Более 60 нарушений карантинных мер выявили в Пыталовском районе

Фото Дарьи Хватковой

В Пыталовском районе было выявлено 64 нарушения карантинного и масочного режима гражданами в период пандемии, а также неисполнения родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Об этом заявила глава Пыталовского района Вера Кондратьева на селекторном совещании с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым 10 июня.

По словам Веры Кондратьевой, в муниципалитете работает и оперативный штаб, и мобильная группа. С марта было отработано более 500 адресов граждан. Кроме того, она рассказала, что дважды в неделю проводится регулярная дезинфекция улиц и остановок. Всего совершено 15 таких выездов, на что было потрачено 250 тысяч рублей.

«Во время работы блокпостов на территории района полиции доставлялись обеды и сухпайки. По обращению населения оказывалась материальная помощь, доставлялись продуктовые наборы (помогал Пыталовский мясоперерабатывающий комбинат), доставлено 11 наборов. Шел мониторинг прибывших из других регионов. На контроле сейчас 14 человек, ещё 4 человека – как контактировавшие с заболевшими», – отметила глава Пыталовского района.

Кроме того, Вера Кондратьева подчеркнула, что уже определено место возможного размещения обсерватора на 21 койку в терапевтическом отделении районной больницы. В детских садах работает 11 дежурных групп, куда ходит 139 детей, закрытых на карантин нет. «В апреле-мае дети получили 1 тыс. 372 продуктовых набора. Для ЕГЭ уже закуплен бесконтактный термометр и СИЗ. В администрации района соблюдается масочно-перчаточный режим, проводится регулярная уборка с дезинфицирующими средствами», – добавила Кондратьева.

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