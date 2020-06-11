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Общество

Пыталовский район примет участие в программе «Реконструкция инфраструктуры приграничных районов»

«Мы рассчитываем, что Пыталовский район примет активное участие в реализации программы «Реконструкция инфраструктуры приграничных районов», – сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на селекеторном совещании с главой Пыталовского района Верой Кондратьевой 10 июня.

Он подчеркнул, что поддержка в этом вопросе получена от президента России Владимира Путина. Михаил Ведерников пояснил, что уже собраны заявки от районов и идёт формирование общей проектно-сметной документации, чтобы в ближайшее время можно было получить согласование правительства, а с 2021 года начать реформирование инфраструктуры.

Губернатор также отметил, что в районе активно реализуются меры поддержки бизнеса. «Поэтому хочу поблагодарить и вас, и сотрудников администрации, в чьи должностные обязанности это входит. Но хочу обратить внимание, что они [меры поддержки бизнеса] должны быть сбалансированными и взвешенными. Излишних мер поддержки мы себе позволить не можем, потому что коронавирусная инфекция пройдёт, а нам необходимо иметь возможность всё-таки планово работать и выполнять те задачи, которые перед нами ставят президент и правительство», – сказал глава региона.

Михаил Ведерников добавил, что все планы на 2020 год необходимо выполнить, а для этого важно аккумулировать ресурсы.

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