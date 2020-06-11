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Общество

Вера Кондратьева: В Пыталовском районе к голосованию по Конституции всё готово

«К голосованию [по поправкам в Конституцию РФ. – ПАИ] 1 июля всё готово, помещения для ТИК предоставлены, у нас полное с ними взаимопонимание. Все заинтересованы в том, чтобы этот день прошёл без сбоев и проблем», – заявила глава Пыталовского района Вера Кондратьева на селекторном совещании с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым 10 июня.  

По словам Веры Кондратьевой, сейчас идёт подготовка к приёму заявлений от граждан в УИК: «Информируем избирателей через районную газету, соцсети и сайт администрации района. В поселениях распространяются брошюры о поправках. ТИК и УИК обеспечены СИЗ и дезинфицирующими средствами. Никаких претензий со стороны УИК не было»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил уверенность, что голосование по поправкам будет организовано для здоровья жителей региона достойно и безопасно. Глава региона поблагодарил Веру Кондратьеву за активную работу и пожелал, чтобы в ближайшее время Пыталовский район стал муниципалитетом, где нет заражённых коронавирусом.

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