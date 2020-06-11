Вторая бригада московских медиков прибудет в Псков

19:48, 10 июня 2020, ПАИ

Ещё шесть медицинских бригад из Москвы окажут поддержку врачам в регионах. Одна из бригад уже направилась в Псковскую область. Об этом сообщает оперштаб столицы.

40 медработников из ведущих стационаров столицы отправились в Аланию, Ингушетию, Забайкальский край, Дагестан, Владимирскую и Псковскую области.

В Псковскую область направляется группа врачей под руководством врача-хирурга Боткинской больницы Сергея Лебедева.

В бригаду, отправившуюся в Дагестан, входит главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Медики укомплектованы всем необходимым для начала работы, включая средства индивидуальной защиты.

Эксклюзивное видео ПАИ о том, как московские врачи, прибывшие в Псков 30 мая, работают в covid-центре, смотрите здесь.

Ранее губернатор Михаил Ведерников обратился к президенту России Владимиру Путину в связи с нехваткой медицинских кадров в регионе