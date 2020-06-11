ВИДЕО: Ураган, ливень и град обрушились на Локнянский район

20:19, 10 июня 2020, ПАИ

10 июня очевидцы засняли на видео разбушевавшуюся стихию на трассе в Локнянском районе. Видеозапись опубликовали подписчики группы «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».

«Для тех, кто держит путь в сторону Локни, – обратились жители региона к подписчикам, – там сейчас светопреставление. Ураган, ливень, град. На трассе поваленные деревья».

Ранее жители Порховского района поделились фотографиями града размером с вишню.

9 июня в Псковской области на фоне аномальной жары также прошли грозы с ливнями.