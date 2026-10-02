Есть мёд с утра советует сегодня народный календарь

07:01, 02 октября 2026, ПАИ

Двух святых мучеников – Зосиму Пустынника и Трофима вспоминают 2 октября, пишет calend.ru. На Руси в этот день отмечали праздник пчельников.

Зосима жил в IV веке. Не в силах обитать в одном городе с язычниками, он удалился в пустыню, где мирно соседствовал с дикими зверями. Однажды во время охоты правитель Киликии увидел его и захотел узнать, каким волшебством Зосима укрощает хищников. Старец ответил, что у него одно средство – вера в Христа. Правитель приказал предать Зосиму пыткам, чтобы заставить отречься от веры. Мучители, смеясь, говорили, что примут христианство, если дикие звери придут на помощь старцу. Зосима обратился с молитвой к Богу, и на площади внезапно появился огромный лев. Правитель велел отпустить святого, но Зосима тут же скончался.

Трофим пострадал за веру раньше – в III веке. Однажды в Антиохии во время языческого праздника Трофим и его друг Савватий молили Бога наставить соплеменников на путь спасения. Об этом узнал правитель, который приказал подвергнуть друзей пыткам и в конце концов казнить.

На Руси в этот день отмечали праздник пчельников – пчелиную девятину. В течение девяти дней с Зосимы нужно было приготовить ульи к зиме. Также в это время было принято есть по утрам мёд, запивая его тёплой водой. «Улья в погреб ставь, праздник меда правь», – приговаривали при этом пчельники.

Устраивали Трофимовы вечёрки, на которых молодые люди выбирали невест, а девушки присматривались к женихам. Существовало поверье, что если в этот день пристально посмотреть в глаза избраннику, то он непременно ответит на чувства. «На Трофима не проходит счастье мимо: куда Трофим, туда и оно за ним», – говорили люди. Обращали внимание и на приметы: если ветер в этот день дует с юга – на следующий год можно ждать хороший урожай озимого хлеба.