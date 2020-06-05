0
14:50
Инвестор из Греции запустил производство сыров в Псковском районе
14:03
Начался ПАИ-live с руководителем Агентства инвестиционного развития Псковской области Ларисой Семашко (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
13:40
Руководитель Агентства инвестиционного развития Псковской области станет гостьей ПАИ-live
11:16
Более 1 млрд рублей налоговых отчислений от туристической отрасли получила Псковская область в 2019 году
20:23
Какие магазины работают в торговых центрах Пскова
18:40
Текстильные производства, кафе и санатории в Псковской области вошли в перечень предприятий зоны риска
18:19
Псковские депутаты обратятся в правительство за мерами господдержки регионального бизнеса
Еще новости
Экономика

90 машин с импортным оборудованием для производства БОПЭТ-плёнки прибыли в «Моглино»

Фото: Александр Сидоренко.

Возведение главного производственного корпуса БОПЭТ на территории экономической зоны «Моглино» планируется завершить к концу июня, в июле начнётся монтаж оборудования. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, 10 июня Михаил Ведерников обсудил с руководством группы компаний «Титан» реализацию инвестпроекта на территории ОЭЗ «Моглино».

Председатель совета директоров Михаил Сутягинский и гендиректор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко представили ход реализации первой очереди проекта – двух линий по производству БОПЭТ-плёнки мощностью до 72 тысяч тонн в год. Работа, по словам председателя совета директоров, идёт в соответствии с установленными сроками. Возведение главного производственного корпуса БОПЭТ планируется завершить к концу июня.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области.

«Корпус 240 метров в длину, около 100 метров шириной. Общая площадь составит 28 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день завершён склад готовой продукции. Там разместили зону таможенного контроля», – отметил Михаил Сутягинский, добавив, что на строительную площадку уже прибыло около 90 автомобилей со специализированным импортным оборудованием, ещё около 40 машин прибудет в ближайшее время. Начать монтаж оборудования планируется в конце июля.

Михаил Сутягинский также сообщил, что в настоящее время рассматривается возможность снижения уровня опасности второй очереди проекта «Титан-Полимер». Работа ведётся в плотном взаимодействии с научным сообществом. Специалисты группы компаний «Титан» изучили в рамках данного вопроса европейский опыт и готовы внедрить передовые практики.

В реализацию проекта уже инвестировано 3,8 миллиарда рублей, из которых более 1 миллиарда рублей уже освоено. Запустить первую линию производства БОПЭТ планируется до конца года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Инвестор из Греции запустил производство сыров в Псковском районе
05 июня 2020
Инвестор из Греции запустил производство сыров в Псковском районе
Начался ПАИ-live с руководителем Агентства инвестиционного развития Псковской области Ларисой Семашко (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
05 июня 2020
Начался ПАИ-live с руководителем Агентства инвестиционного развития Псковской области Ларисой Семашко (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
Руководитель Агентства инвестиционного развития Псковской области станет гостьей ПАИ-live
05 июня 2020
Руководитель Агентства инвестиционного развития Псковской области станет гостьей ПАИ-live
Более 1 млрд рублей налоговых отчислений от туристической отрасли получила Псковская область в 2019 году
02 июня 2020
Более 1 млрд рублей налоговых отчислений от туристической отрасли получила Псковская область в 2019 году
Какие магазины работают в торговых центрах Пскова
29 мая 2020
Какие магазины работают в торговых центрах Пскова
Текстильные производства, кафе и санатории в Псковской области вошли в перечень предприятий зоны риска
29 мая 2020
Текстильные производства, кафе и санатории в Псковской области вошли в перечень предприятий зоны риска
Псковские депутаты обратятся в правительство за мерами господдержки регионального бизнеса
27 мая 2020
Псковские депутаты обратятся в правительство за мерами господдержки регионального бизнеса
Смог ли псковский бизнес воспользоваться мерами поддержки в условиях пандемии
26 мая 2020
Смог ли псковский бизнес воспользоваться мерами поддержки в условиях пандемии

Идет загрузка...