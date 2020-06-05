90 машин с импортным оборудованием для производства БОПЭТ-плёнки прибыли в «Моглино»

22:41, 10 июня 2020, ПАИ

Возведение главного производственного корпуса БОПЭТ на территории экономической зоны «Моглино» планируется завершить к концу июня, в июле начнётся монтаж оборудования. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, 10 июня Михаил Ведерников обсудил с руководством группы компаний «Титан» реализацию инвестпроекта на территории ОЭЗ «Моглино».

Председатель совета директоров Михаил Сутягинский и гендиректор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко представили ход реализации первой очереди проекта – двух линий по производству БОПЭТ-плёнки мощностью до 72 тысяч тонн в год. Работа, по словам председателя совета директоров, идёт в соответствии с установленными сроками. Возведение главного производственного корпуса БОПЭТ планируется завершить к концу июня.

«Корпус 240 метров в длину, около 100 метров шириной. Общая площадь составит 28 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день завершён склад готовой продукции. Там разместили зону таможенного контроля», – отметил Михаил Сутягинский, добавив, что на строительную площадку уже прибыло около 90 автомобилей со специализированным импортным оборудованием, ещё около 40 машин прибудет в ближайшее время. Начать монтаж оборудования планируется в конце июля.

Михаил Сутягинский также сообщил, что в настоящее время рассматривается возможность снижения уровня опасности второй очереди проекта «Титан-Полимер». Работа ведётся в плотном взаимодействии с научным сообществом. Специалисты группы компаний «Титан» изучили в рамках данного вопроса европейский опыт и готовы внедрить передовые практики.

В реализацию проекта уже инвестировано 3,8 миллиарда рублей, из которых более 1 миллиарда рублей уже освоено. Запустить первую линию производства БОПЭТ планируется до конца года.