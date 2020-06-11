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Общество

Губернатор рассказал о молодом псковиче, спасшем из огня шестерых человек

Фото: газета "Земля Новоржевская".

«Никогда не знаешь, когда судьба захочет проверить тебя на прочность и сможешь ли ты достойно принять этот вызов», – написал губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram о подвиге юного псковича Артёма Мазепы.

9 июня в деревне Берёзовец Новоржевского района из-за детской шалости загорелся дом, где находились 63-летняя женщина и пятеро детей от 2 до 12 лет.

Фото: газета "Земля Новоржевская".

«По счастливой случайности здесь же гостил друг семьи Артём Мазепа. Он не растерялся, вывел сначала детей, а затем помог бабушке выбраться через окно. Никто не знает, чем всё могло бы закончиться, если бы Артёма не было рядом», – отметил губернатор.

По информации ПАИ, молодой человек родился и вырос в посёлке Струги Красные Псковской области.

Настоящим мужчиной и героем называют Артёма Мазепу пользователи соцсетей, узнавшие о его поступке. «Молодец, честь и хвала! Вот где настоящие герои!» – написала одна из подписчиц.

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