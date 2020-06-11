В великолукском COVID-центре остались свободными 24 койки

12:21, 11 июня 2020, ПАИ

126 коек из 150 уже заполнены в великолукском COVID-центре, который начал работу вчера, 10 июня. Об этом на заседании оперштаба рассказала главврач Великолукской межрайонной больницы Елена Никанорова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Елена Никанорова сообщила, что больница начала принимать пациентов с коронавирусом вечером 10 июня. 126 пациентов с подтверждённой инфекцией и внебольничной пневмонией госпитализированы, свободными остаются 24 койки.

Всего в Псковской области развёрнуто 1065 коек для лечения пациентов с коронавирусом. Председатель комитета по здравоохранению Псковской области сообщила, что койки практически заполнены.

За всё время в Псковской области зарегистрировано 1535 случаев заражения коронавирусом.