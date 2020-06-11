Когда откроются ТЦ в Псковской области, зависит от псковичей - псковский губернатор

13:41, 11 июня 2020, ПАИ

Торговые центры в Псковской области откроются, как только люди научатся соблюдать все меры предосторожности. Об этом губернатор Михаил Ведерников заявил в интервью в Instagram с руководителем департамента региональных программ ЭИСИ Дарьей Кислицыной.

«Как только мы увидим, что большинство псковичей соблюдают все рекомендации, тогда можно будет открыть торговые центры. Магазины в них не работают уже третий месяц. Для них это, конечно, тяжело. Но мы за то, чтобы подавляющее большинство людей как можно быстрее научились правильно ориентироваться в этой реальности», - отметил губернатор Псковской области.

По словам Михаила Ведерникова, он понимает, что «люди устали от этой реальности». «И по итогам майских мы увидели, что люди не готовы сидеть дома. А если люди не хотят сидеть дома, их там не удержишь. Хотя у меня семья, дети 2,5 месяца находились дома. Это, конечно, не большое удовольствие. Психологически тяжело», - констатировал глава региона.

Михаил Ведерников подчеркнул также, что в новой реальности, скорее всего, придется прожить всё лето. «Дай бог, не будет в сентябре новой волны, но к ней тем не менее необходимо готовиться, готовить коечный фонд. И конечно, делать акцент на том, чтобы люди комфортно себя чувствовали и понимали, как себя вести в общественных местах», - подытожил губернатор.