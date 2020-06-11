Учебно-методические сборы прошли в псковской Росгвардии

14:37, 11 июня 2020, ПАИ

Учебно-методические сборы руководителей групп морально-психологической подготовки прошли в Управлении Росгвардии по Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

В течение двух дней с участниками сборов были проведены занятия, направленные на повышение уровня теоретических знаний, ознакомление с наиболее эффективными методиками работы, обмен передовым опытом по направлению деятельности.

В завершение мероприятия участники почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к мемориалу «Пески».