Псковская область занимает 64-е место в России по количеству случаев коронавируса

15:23, 11 июня 2020, ПАИ

Псковская область находится на 64-й строчке по числу заболевших коронавирусом в России. Об этом на заседании оперштаба 11 июня сообщил главный санитарный врач области Александр Нестерук, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Заболеваемость COVID-19 в регионе составляет 245,4 на 100 тысяч населения при среднероссийском показателе – 324,3 на 100 тысяч населения. При этом в Псковской области заболеваемость несколько выше, чем в Тверской и Ленинградской областях.

Глава регионального Роспотребнадзора также сообщил статистику по странам, граничащим с Псковской областью. В Латвии не было за сутки ни одного случая, в Эстонии – один. Белоруссия уже приблизилась к 50 тысячам заболевших, прирост составил 800 пациентов с коронавирусом за сутки.

1535 человек заразились коронавирусом в Псковской области за все время.