Еще 300 коек для ковид-больных хотят развернуть в Великолукском районе

15:55, 11 июня 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области поручил сформировать резерв коек для лечения пациентов с коронавирусом. «Резерв из 300 коек нужно сформировать. Целесообразно это сделать на территории Великих Лук или Великолукского района», - заявил Михаил Ведерников на заседании оперштаба 11 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Всего в Псковской области развернуто 1065 коек, на этом количестве 653 пациента с коронавирусом, 347 – с коронавирусной пневмонией и 295 – с внебольничной пневмонией. Об этом доложила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

В госпитале для ветеранов войн 140 коек (весь коечный фонд) заполнены пациентами, в Псковской районной больнице перепрофилировано 105 коек, планируется увеличить это число еще на 25. 45 коек есть в санаторном отделении Детской областной больницы в Черехе. В Великолукском COVID-центре развернули 150 коек, 126 из них уже заняты.

«Процент свободного коечного фонда небольшой», - подытожила Марина Гаращенко.

Также руководитель профильного комитета сообщила, что обсерватор в Куньинской больнице будет переведён на отделение долечивания больных коронавирусом.