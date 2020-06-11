Лагерь «Звёздный» в Псковской области больше не будет обсерватором

16:16, 11 июня 2020, ПАИ

Лагерь «Звёздный» в Псковской области больше не будет обсерватором, сообщила заместитель губернатора региона Вера Емельянова на заседании оперштаба 11 июня. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Вице-губернатор предложила готовить лагерь в Невельском районе к отдыху детей, так как те, кто проходит там обсервацию, в скором времени покинут «Звёздный».

Ранее сообщалось, что детские оздоровительные лагеря в Псковской области начнут работу с 1 по 15 июля.

Вера Емельянова также рассказала, что вместе с правоохранительными органами администрация Псковской области ведёт работу по поводу возвращения псковичей, застрявших за рубежом. «За помощью к нам обратились 377 таких граждан. Их обеспечили транспортными услугами, обсервацией», - уточнила вице-губернатор.