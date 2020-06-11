Спасший из горящего дома шестерых человек Артём Мазепа получил благодарность от администрации Псковской области

18:45, 11 июня 2020, ПАИ

11 июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с жителем Пскова Артёмом Мазепой, который несколько дней назад спас из огня пятерых детей и пожилую женщину. Глава региона поблагодарил его за проявленное мужество, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

«Это правильный мужской проступок. Спасибо вам, что не побоялись пожара и спасли людей», – отметил Михаил Ведерников и за проявленные смелость и мужество вручил молодому человеку благодарственное письмо администрации области. Глава региона также передал Артёму памятный подарок и сообщил, что в ближайшее время он обратится к главе МЧС России Евгению Зиничеву для представления героя к ведомственной награде.

Артём Мазепа поблагодарил губернатора за оказанное внимание. «На самом деле награды мне совсем не важны, лучше помогите тем людям, которые пострадали», – обратился он к главе региона. Михаил Ведерников в свою очередь отметил, что он уже дал соответствующие распоряжения.

9 июня в жилом доме в деревне Березовец Новоржевского района произошёл пожар. В помещении находились пятеро детей от 2 до 12 лет и пожилая женщина. По счастливой случайности здесь же гостил друг семьи, 20-летний пскович Артём Мазепа. Он не растерялся и вынес детей на улицу и помог бабушке выбраться из окна горевшего дома. Оперативно прибывший на место пожарный расчёт локализовал возгорание. В результате происшествия никто не пострадал.