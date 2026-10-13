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Общество

В Псковском музее-заповеднике пройдёт «Ночь искусств – 2026»

В рамках празднования Дня народного единства состоится ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств» под девизом «В единстве культур – сила народа». Площадками мероприятия в Псковском музее-заповеднике станут Музейный квартал, картинная галерея, Двор Постникова и Приказная палата. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Афиша предоставлена организаторами

«Ночь искусств» для родителей с детьми начнётся в 16:00 во Дворе Постникова. Для гостей организуют мини-экскурсии с творческими заданиями и мастер-классы. Главным событием акции станет премьерный показ документального фильма «Сон Богородицы». Он расскажет о возвращении иконы «Успение Богоматери» XVI века из собрания Псковского музея-заповедника.

В Приказной палате с 3 ноября будет работать новая выставка «Псков. От смуты к миру». В рамках акции «Ночь искусств» сотрудники отдела «Псковский кремль» начиная с 17:00 будут проводить тематические экскурсии.

Основные события акции начнутся в Музейном квартале на ул. Некрасова, 7 с 18:30. Центральным событием программы станет авторская экскурсия по юбилейной выставке Псковского музея-заповедника «Совсем не тот Плюшкин», которую проведёт генеральный директор музея Светлана Мельникова.

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