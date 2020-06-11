Нетрезвого псковского водителя поймали полицейские в Гдове

22:20, 11 июня 2020, ПАИ

Нетрезвого 50-летнего водителя из Пскова поймали гдовские полицейские, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Нарушителя остановили 10 июня около 17:00 на улице Никитина в Гдове.

Кроме этого, 39-летнего пьяного водителя за рулём Lada Granta остановили в тот же день в Пскове у дома на улице Юбилейной.

А в Великих Луках вечером 10 июня признаки алкогольного опьянения обнаружили у водителя Mitsubishi – 32-летней женщины.

По данным фактам проводятся проверки. В соответствии со статьёй 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.