Михаил Ведерников рассказал о дальнейшей судьбе стадиона «Электрон»

17:28, 12 июня 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram, рассказал о дальнейшей судьбе стадиона «Электрон».

«Пытаются нагнетать ситуацию, что на месте стадиона «Электрон» будет построен какой-то комплекс, стадиона больше не будет – это полная ерунда. Ответственно вам заявляю», – подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников напомнил, что пресечены планы по застройке данного участка земли элитным жильём. «Более того, администрация Псковской области приобрела этот участок земли в собственность Псковской области. Именно для того, чтобы там точно никто ничего не построил», – пояснил он.

Губернатор сообщил, что сейчас идёт работа над получением финансирования для строительства гуманитарно-спортивного комплекса, в который войдут спортивные сооружения, реконструированный в тех же границах стадион «Электрон» и музей «Россия – моя история».

Стоимость проекта – более 4 млрд рублей. «Наверное, у нас не получится сделать так быстро, как мы хотели, потому что значительные федеральные и региональные средства потрачены на борьбу с коронавирусом, – отметил глава региона.

«Но в любом случае на 2021 год мы будем подавать территорию стадиона «Электрон» в федеральные проекты. Как минимум, рассчитываем, что будет возведён музей «Россия – моя история» с благоустроенной территорией, и будет возможность привести в порядок стадион «Электрон». А если будут дополнительные возможности, тогда мы дополним эту территорию рядом спортивных объектов», – добавил Михаил Ведерников.