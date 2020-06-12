Александр Котов: Не пасовать перед трудностями – черта нашего национального характера

10:20, 12 июня 2020, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил жителей Псковской области с Днём России, который отмечается сегодня, 12 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов напомнил, что россияне живут в самой большой стране мира, объединившей на своей территории множество народов и культур. «Но величие России заключается не только в её бескрайних просторах, а прежде всего, в силе духа российского народа – это наглядно демонстрирует исторический путь, пройденный нашим государством», – подчеркнул он.

«Не пасовать перед трудностями – черта нашего национального характера, и сегодня мы должны консолидироваться перед новыми вызовами. Только вместе, вопреки объективно сложным обстоятельствам, мы сможем сделать нашу страну экономически мощной, процветающей державой», – отметил спикер областного Собрания.

Он подчеркнул, что кризис – не только время испытаний, но и время возможностей. «Благополучие России складывается из успехов каждого региона и каждого гражданина нашей необъятной страны. Любить землю, где родился и живёшь, уважать предков, честно трудиться, сохранять человеческое достоинство – соблюдение этих принципов и есть вклад каждого из нас в развитие и процветание России!» – отметил Александр Котов и пожелал псковичам здоровья, успехов, мира и согласия.