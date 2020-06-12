Российские флаги разместили на здании Центробанка в Пскове

11:52, 12 июня 2020, ПАИ

Отделение по Псковской области Северо-Западного ГУ Центрального банка РФ приняло участие во всероссийской акции «Флаги России». Флешмоб стартовал 12 июня, в День России, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Для участия в праздничном проекте нужно разместить государственный флаг в окнах и на балконах домов или поднять его на территории учреждений и организаций. В центре Пскова флаги появились в окнах комплекса зданий, в которых располагается отделение Центробанка.

«Для сотрудников банка День России – особый праздник. Это не только важная дата для российской государственности, но и значимая веха в истории банковского дела. 12 июня 1860 года (31 мая по старому стилю) император Александр II подписал указ об учреждении Государственного банка. В этом году Банку России исполнилось 160 лет. Именно 12 июня, начиная с 2004 года, традиционно стартовала Псковская парусная регата, организаторами и участниками которой неизменно становились сотрудники отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Центрального банка РФ. В этом году она перенесена на осень в связи с ограничительными мероприятиями, связанными с пандемией коронавируса. Тем не менее для коллектива отделения 12 июня – это День России, День Банка России и День парусов России», – отметили в псковском отделении Центробанка.