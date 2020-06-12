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Общество

Третий отборочный этап конкурса «Командирские старты» завершился в Пскове

В Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении завершился третий отборочный этап конкурса Кубка министра обороны России «Командирские старты», сообщили Псковскому агентству информации в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В соревнованиях приняли участие офицеры, представляющие все соединения воздушно-десантных войск, а также 242-й учебный центр (подготовки младших специалистов воздушно-десантных войск) и Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова.

В заключительный день соревнований офицеры определяли лучших в легкоатлетической эстафете 4 х 400 метров, после которой состоялась торжественная церемония закрытия соревнований и награждение победителей.

В эстафете 4 х 400 метров победу одержала команда Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения, вторыми к финишу пришли десантники из Камышина, третьими в эстафете стали офицеры гвардейского соединения специального назначения из подмосковной Кубинки.

По итогам соревнований лучшим командиром взвода стал гвардии капитан Андрей Кураев, представляющий Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова.

Лучшим командиром роты стал представитель Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения гвардии капитан Алексей Сачков.

Среди командиров батальонов не было равных представителю 242-го учебного центра капитану Михаилу Чернову.

В общекомандном зачёте первенствовала команда Ивановского соединения, на втором месте – представители соединения специального назначения из Кубинки, третьей стала команда 242-го учебного центра из Омска.

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда воздушно-десантных войск, которая представит войска на всеармейском этапе.

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